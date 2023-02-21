بسبب خلاف حول المثليين.. أساقفة محافظون يدعون إلى الانفصال عن كنيسة إنجلترا

قال أساقفة أنجليكان محافظون، إن كنيسة إنجلترا خسرت دورها القيادي التقليدي في الطائفة في جميع أنحاء العالم بالموافقة على مباركة العلاقات المثلية في وقت سابق من هذا الشهر.

وحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، كتب رؤساء الأساقفة "لقد اختارت كنيسة إنجلترا قطع الشراكة مع تلك المقاطعات التي لا تزال وفية للإيمان الكتابي التاريخي"، مضيفين أن إخلاصهم للتعاليم التقليدية يجعل من المستحيل عليهم البقاء على اتصال بها أو بالكنائس الأنجليكانية الأخرى التي تبنت التعاليم الليبرالية حول المثلية الجنسية.

وقال رؤساء الأساقفة في بيان: "هذا يكسر قلوبنا ونصلي من أجل عودة المقاطعات التعديلية" إلى التقاليد، مشددين على أنهم "لم يعودوا قادرين على الاعتراف برئيس أساقفة كانتربري الحالي، الرايت هون آند موست جاستن ويلبي، باعتباره الأول بين متساوين بين الأساقفة الأنجليكان في جميع أنحاء العالم".

وقالت الصحيفة إن التنديد الصريح بكنيسة إنجلترا من جانب 12 من كبار الأساقفة الأنجليكان من جميع أنحاء العالم، يمثل نقطة تحول في أزمة وحدة طويلة الأمد في الطائفة الأنجليكانية حول التدريس والممارسة حول المثلية الجنسية.

وعلى مدى العقود الثلاثة الماضية، أصبح الأنجليكان في أفريقيا وأجزاء أخرى من الجنوب العالمي ينتقدون بشكل متزايد الاتجاه التقدمي الاجتماعي للكنائس في الغرب، ويصطدمون بشكل خاص بحقوق المثليين.

وقطعت الكنائس الأنجليكانية المحافظة، بما في ذلك بعض الكنائس في أفريقيا التي تمثل ما يقرب من نصف الأنجليكان في العالم الذين يقدر عددهم بنحو 100 مليون نسمة، علاقاتها مع الكنائس التي تتبنى التعاليم والممارسات الليبرالية بشأن المثلية الجنسية، بما في ذلك الكنيسة الأسقفية في الولايات المتحدة.

لكن الانفصال عن كنيسة إنجلترا، السلف التاريخي للكنائس الأنجليكانية في جميع أنحاء العالم، يمكن أن يهدد بقاء الطائفة الأنجليكانية، وهي اتحاد فضفاض يعترف أساقفته برئيس أساقفة كانتربري في إنجلترا كزعيم روحي لهم.

وكان من بين الموقعين رئيس الأساقفة هنري تشوكودوم ندوكوبا من كنيسة نيجيريا، أكبر كنيسة عضو في الطائفة الأنجليكانية مع 25 مليون من أتباعها في عام 2020، وفقا لقاعدة البيانات المسيحية العالمية.

المصدر: "وول ستريت جورنال"