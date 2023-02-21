العثور على جسم كروي برتقالي مجهول على أحد شواطئ اليابان (فيديو)

أعلنت سلطات اليابان العثور على جسم كروي الشكل غير معروف في أحد الشواطئ في مدينة هاماماتسو بمقاطعة شيزوكا، وقد منعات الشرطة المواطنين من دخول هذه المنطقة أو الاقتراب من هذا الجسم.

وبحسب ما ذكرته وسائل الإعلام اليابانية فإن الجسم الكروي برتقالي اللون غير معروف، ويبلغ قطره 1.5 متر.

وتحدثت وسائل إعلام محلية أن السلطات لا تستبعد وجود تهديد بقنبلة.

وتم اكتشاف الكرة على الشاطئ في منطقة تسوبوي في مدينة هاماماتسو من قبل أحد السكان المحليين، الذي اتصل بالشرطة وأبلغها بذلك.

ويعمل المتخصصون حاليا على فحص الجسم في مكانه، كما تم إرسال صور الجسم الكروي إلى خبراء في الجيش الياباني وخفر السواحل.

المصدر: نوفوستي