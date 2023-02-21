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إصابة 14 شخصا بحريق ضخم داخل مصنع في أوهايو الأمريكية (فيديو)

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إصابة 14 شخصا بحريق ضخم داخل مصنع في أوهايو الأمريكية (فيديو)
اندلاع حريق ضخم داخل مصنع في أوهايو الأمريكية
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يكافح رجال الإطفاء حريقا كبيرا في مصنع أوكوود فيليدج للمعادن بالقرب من قرية برادفورد في ولاية أوهايو الأمريكية، نتج عن انفجار كبير بعد ظهر أمس الاثنين.

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وقال مسؤولون وشهود إن انفجارا دمر مصنعا للمعادن في ولاية أوهايو، مما أدى إلى تناثر المعادن المنصهرة والحطام الذي أمطر المباني المجاورة، وإصابة 14 شخصا على الأقل، معظمهم بحروق.

وأدى الانفجار مجهول المصدر في مصنع آي شومان وشركاه للمعادن في بيدفورد، إلى تصاعد الدخان في السماء، بحيث يمكن رؤيته لأميال حول المصنع المتضرر على بعد حوالي 15 ميلا (24 كم) جنوب شرق كليفلاند.

واستنفرت إدارات مكافحة الحرائق من جميع أنحاء شمال شرق ولاية أوهايو، وخاطب الكابتن بريان ديروكو بقسم الإطفاء في أوكوود وسائل الإعلام في مكان الحادث، قائلا إن 13 شخصا نقلوا إلى المستشفى، العديد منهم مصابون بحروق، ويتم علاج شخص آخر في الموقع.

وأضاف ديروكو "كان معظم الناس يسيرون وهم جرحى. أنا متأكد من أن الكثير من الأشخاص الذين يعملون هنا أصيبوا بالصدمة".

من جهتها، قالت الشركة إن سبب الانفجار غير معروف، وإن الأضرار التي لحقت بالمصنع كانت "كبيرة".

المصدر: رويترز

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