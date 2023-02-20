فيديو يوثق لقطات الزلزال الجديد في محافظة هاتاي التركية

أشارت السلطات المحلية التركية، أن هناك دمارا بالفعل في المنطقة التي شهدت الزلزالين الأخيرين، وتعمل فرق الإنقاذ بكل سرعة ممكنة لإغاثة المواطنين العالقين.

وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، في بيان، إن فرق الإنقاذ تواصل البحث عن عالقين في ثلاث مناطق في ولاية هاتاي، موضحا أن 26 هزة ارتدادية وقعت بعد الزلزالين الجديدين في الولاية وشعرت بهما 10 دول.

وأعلن عمدة مدينة هاتاي التركية، في وقت سابق عن وجود مواطنين عالقين تحت أنقاض المباني التي انهارت جراء الزلازل الجديد في المدينة، مشيرا إلى أنه تم إرسال فرق إنقاذ لإغاثة المواطنين.

ووفقا لمركز المسح الجيولوجي الأمريكي، الزلزال الذي ضرب هاتاي في تركيا مساء الاثنين، كان على عمق 10 كيلومترات.

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المصدر: لينتا.رو + RT