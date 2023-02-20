محمد رمضان ينشر فيديو لهروبه من فندق بالسعودية بعد نداء بالمغادرة فورا (فيديو)

نشر الفنان المصري محمد رمضان مقطع فيديو يوثق طلب الفندق المتواجد فيه بالعاصمة السعودية الرياض، مغادرته فورا، تزامنا مع الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا مساء اليوم الاثنين.

وظهر محمد رمضان في الفيديو وهو يقول إن الفندق يطلب إخلاء المبنى فورا، حيث ركض مسرعا.

وعلق رمضان على مقطع الفيديو قائلا: "ربنا يستر .. الجري نص الجدعنة".

ومساء اليوم الاثنين، ضربت هزتان أرضيتان جديدتان ولاية هاتاي جنوبي تركيا، بقوة 6.4 و 5.8 درجات، وشعر بها سكان سوريا ولبنان وفلسطين والأردن.

لكن السعودية لم تعلن عن رصد الهزات على أراضيها ولم يبلغ السكان عن شعورهم بأي هزات. ويرجح أن الإخلاء في الفندق مرتبط بحوادث أخرى وليس بهزات أرضية، لكنه تزامن مع إعلان تركيا عن الزلزال.









المصدر: RT