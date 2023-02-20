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أردوغان يزور مقر الفريق السعودي للإغاثة في أنطاكيا (فيديو)

أخبار العالم

أردوغان يزور مقر الفريق السعودي للإغاثة في أنطاكيا (فيديو)
AFP
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زار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مقر مركز "الملك سلمان" السعودي للإغاثة في أنطاكيا، حيث قدم الشكر للمملكة على المساعدات لمتضرري الزلزال .

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وظهر أردوغان وهو يتحدث مع ممثل مركز الملك سلمان للإغاثة أثناء جولة تفقدية للمناطق المنكوبة بالزلزال في مدينة أنطاكيا.

هذا ووقعت المملكة العربية السعودية مشاريع لمصلحة متضرري الزلزال في تركيا وسوريا بأكثر من 183 مليون ريال.

كما أعلنت السعودية في وقت سابق أنها ستبني 3 آلاف مبنى للإيواء المؤقت في تركيا وسوريا، لمتضرري الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا.

المصدر:"الإخبارية" + RT

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