أردوغان يزور مقر الفريق السعودي للإغاثة في أنطاكيا (فيديو)
زار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مقر مركز "الملك سلمان" السعودي للإغاثة في أنطاكيا، حيث قدم الشكر للمملكة على المساعدات لمتضرري الزلزال .
وظهر أردوغان وهو يتحدث مع ممثل مركز الملك سلمان للإغاثة أثناء جولة تفقدية للمناطق المنكوبة بالزلزال في مدينة أنطاكيا.
فيديو | الرئيس التركي يزور مقر الفريق السعودي للإغاثة ويعبر عن شكره لحكومة وشعب المملكة#نشرة_النهار#الإخباريةpic.twitter.com/BnwNQdMkbO— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 20, 2023
هذا ووقعت المملكة العربية السعودية مشاريع لمصلحة متضرري الزلزال في تركيا وسوريا بأكثر من 183 مليون ريال.
كما أعلنت السعودية في وقت سابق أنها ستبني 3 آلاف مبنى للإيواء المؤقت في تركيا وسوريا، لمتضرري الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا.
المصدر:"الإخبارية" + RT