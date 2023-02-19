إرسال 200 طن من المساعدات الروسية إلى متضرري زلزال تركيا

أعلن السفير التركي لدى موسكو، محمد سامسار أنّ حجم المساعدات التي تم جمعها في روسيا الاتحادية وتتجه اليوم إلى تركيا، بلغ 200 طن.

وجاء ذلك في تصريحات صحفيّة للسفير، من مطار فنوكوفو الدولي يوم الأحد، خلال إشرافه على تسيير عملية إرسال المساعدات إلى متضرري الزلزال في تركيا.

إقرأ المزيد

وأشار السفير سامسار إلى أنّ إجمالي حجم المساعدات على طائرة الشحن التي تتجه إلى تركيا اليوم، بلغ 200 طن. لافتا إلى أنّ كافة المساعدات التي تم جمعها غلّفت وأرسلت إلى المطار من أجل إيصالها للمتضررين بالمناطق الجنوبية من تركيا.

كما أعرب السفير عن شكره للخطوط الجوية التركية لمساهمتها في نقل المساعدات.

المصدر: الأناضول