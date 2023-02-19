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الاتحاد الإفريقي يعتزم تنظيم مؤتمر للمصالحة الوطنية في ليبيا

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الاتحاد الإفريقي يعتزم تنظيم مؤتمر للمصالحة الوطنية في ليبيا
Globallookpress
رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد
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كشف رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد، أن المنظمة القاريّة ستنظم مؤتمرا بشأن المصالحة الوطنية في ليبيا، وذلك في أحدث محاولة لإعادة الاستقرار إلى البلد الذي مزقته النزاعات.

وصرّح رئيس المفوضية بذلك لوكالة "فرانس برس"، اليوم الأحد، خلال مؤتمر صحفي اختتمت به قمة الاتحاد الإفريقي التي استمرت يومين.

وأضاف: "لقد التقينا بمختلف الأطراف ونحن في صدد العمل معهم لتحديد موعد ومكان عقد المؤتمر الوطني".

المصدر: أ ف ب

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