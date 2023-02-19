دونيتسك: القوات الأوكرانية تستهدف مركز المدينة بـ 40 صاروخا

أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، سقوط 10 ضحايا، بعد إطلاق قصف القوات الأوكرانية 40 صاروخا، على مركز مدينة دونيتسك، والعديد من المرفقات المدنية وألحقت بها أضرارا جسيمة.

ووفقا لمراسل RT، سامي أبو دياب، فأن الجرحى سقطوا جراء استهداف نظام كييف مركز مدينة دونيتسك برشقة صاروخية من طراز غراد.

وقال مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، إن القوات الأوكرانية أطلقت 40 صاروخا، باتجاه دونيتسك خلال دقيقتين.

وتعرضت منطقة فوروشيلوفسكي بدونيتسك للقصف، حيث أبلغت إدارة المدينة عن أضرار لحقت بمكتبة ومدرسة ومنطقة المتنزه وروضة أطفال، كما أعلن عمدة المدينة، أليكسي كولمزين أن من بين الجرحى طفلان.

المصدر: تاس