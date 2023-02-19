الرئيس البولندي يؤكد على أهمية زيارة بايدن المقبلة إلى وارسو

صرح الرئيس البولندي، بأنه يعتقد أن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، التي تستغرق يومين في الذكرى السنوية للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ستؤدي إلى تطورات ذات أهمية عالمية.

ومن المقرر أن يصل بايدن إلى وارسو يوم الثلاثاء، وخلال الرحلة، يخطط لإجراء محادثات مع قادة الدول التسع الشرقية التابعة لحلف "الناتو"، وإلقاء خطاب حول "كيف حشدت الولايات المتحدة العالم لدعم شعب أوكرانيا"، وفقا للبيت الأبيض.

وقال الرئيس البولندي أندريه دودا في مؤتمر ميونخ للأمن في ألمانيا: "ليس لدي شك في أن زيارة الرئيس جو بايدن في بولندا وخطابه في وارسو سيكون لهما بعد عالمي".

ويؤكد قادة بولندا أنها ستكون الزيارة الثانية لبايدن في أقل من عام إلى بولندا، الدولة التي تقدم لكييف دعما عسكريا كبيرا.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الذي كان أيضا في ميونخ، إن بايدن "سيلقي خطابا مهما للغاية في بولندا الأسبوع المقبل".

المصدر: أ ب