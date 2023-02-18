آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأصداؤها في ساعات المساء /18.02.2023/
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تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي تطورات الأحداث والتصريحات في ساعات المساء.
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- بوشيلين: القوات الروسية تسيطر على منطقة داتشي شمالي مدينة أوغليدار
- دول "مجموعة السبع" تتفق على تعزيز العقوبات ضد روسيا
- بلينكن: واشنطن وحلفاؤها يسعون لضمان أمن أوكرانيا وجعلها بمكانة أقوى
- بلينكن: نحذر الصين من تقديم أي مساعدة عسكرية إلى روسيا ونتابع ذلك بعناية شديدة
- الخبير الأمريكي جيفري ساكس لـ"RT": روسيا حذرت واشنطن من الاقتراب من الخط الأحمر والعقوبات فشلت
- سوناك يزعم بوجود "إيجابيات" لنفاد الأسلحة في مستودعات دول الغرب
- أوربان: الناتو والاتحاد الأوروبي يؤيدان استمرار الصراع في أوكرانيا لكن بودابست على الحياد
- هاريس: ليس لدينا أوهام أن أوكرانيا ستشهد المزيد من الأيام المظلمة
- سوناك: سندعم أوكرانيا بمعدات عسكرية قيمتها 2.5 مليار يورو خلال العام 2023
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- رئيس الوزراء الهنغاري: أوروبا على شفا الحرب.. الموقف خطير للغاية
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- سوناك وهاريس يعتبران الأزمة في أوكرانيا "حربا عالمية" تطال تبعاتها دول العالم
- هولندا تقلص عدد الدبلوماسيين الروس العاملين في البلاد
- أوغندا: نواصل تعاوننا العسكري مع روسيا إنها "مسألة "حياة أو موت"!
- وزير الدفاع البريطاني: الدبابات الغربية ليست "جرعة سحرية" ولا نمتلك منها ما يصلح للخدمة في أوكرانيا
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يتبع..