الخارجية الروسية: سنرد بشكل مناسب على قرار أمستردام تقليص دبلوماسيينا

أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو سترد بشكل مناسب على قرار هولندا تقليص عدد أعضاء البعثة الدبلوماسية الروسية لديها، ومطالبتها بمغادرة البلاد لعدد من الدبلوماسيين الروس .

وقالت الوزارة: "كما ذكر الجانب الروسي من قبل، روسيا سترد بشكل مناسب".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن وزير الخارجية الهولندي فوبكه هويكسترا، عن قرار سلطات أمستردام بالحد من عدد الدبلوماسيين الروس العاملين في البلاد.

ووفقا لبيان الوزارة: "قرر مجلس الوزراء، أن السفارة الروسية لدى لاهاي لا يمكن أن توظف دبلوماسيين أكثر من السفارة الهولندية لدى موسكو، لذلك سيتعين على عدد من الدبلوماسيين الروس مغادرة هولندا".

المصدر: نوفوستي + RT