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فيصل بن فرحان: السعودية لديها موقف واضح تجاه العلاقة مع إيران ونحن في حوار معها

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فيصل بن فرحان: السعودية لديها موقف واضح تجاه العلاقة مع إيران ونحن في حوار معها
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أعلن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان أن المملكة لديها موقف واضح تجاه العلاقة مع إيران ونحن في حوار معها.

وقال الوزير السعودي اليوم السبت، في جلسة حوارية خلال مؤتمر ميونخ للأمن "كل دولة تفكر في كيفية حماية نفسها وبالنسبة للأسلحة النووية فنحن جزء من هذه المنطقة ويجب أن نكون واضحين لكي نحل هذه المشكلة".

وعن "الاتفاق النووي"، قال الوزير "نريد أن يكون لدول الخليج كلمة فيما يتعلق بالاتفاق النووي"، موضحا "نريد العودة للاتفاق النووي لكن بنظرة شمولية وبمشاركة خليجية".

وقال "حصول دولة معادية على سلاح نووي يدفع الجميع للبحث بخياراته." واختتم هذا الجانب قائلا: "سمعنا عن رغبة الإيرانيين بالجلوس للتحاور معنا".

على صعيد آخر، قال الفرحان "علاقتنا جيدة مع روسيا وهذا مفيد للجميع لإبقاء أبواب الحوار مفتوحة".

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وأضاف: "إن موقف مجلس التعاون الخليجي موحّد ونحن مع الحوار لحل الأزمة الأوكرانية".

وفي السياق ذاته، أكّد ابن فرحان أن المملكة تواصل الحوار مع كييف وموسكو للتوصل لفرص الحل، وقال: "سمعنا من روسيا وأوكرانيا عن رغبة بالتفاوض لكن القضايا بينهما معقدة".

المصدر: قناة العربية

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