هولندا تقلص عدد الدبلوماسيين الروس العاملين في البلاد

أعلن وزير الخارجية الهولندي فوبكه هويكسترا، اليوم السبت، عن قرار سلطات أمستردام بالحد من عدد الدبلوماسيين الروس العاملين في البلاد.

ووفقا لبيان الوزارة: "قرر مجلس الوزراء، أن السفارة الروسية لدى لاهاي لا يمكن أن توظف دبلوماسيين أكثر من السفارة الهولندية لدى موسكو، لذلك سيتعين على عدد من الدبلوماسيين الروس مغادرة هولندا".

وقال وزير الخارجية، إن هولندا قررت الحد من عدد الدبلوماسيين الروس في البلاد، حيث سيتعين على حوالي عشرة موظفين في السفارة الروسية مغادرة المملكة.

ووفقا لهوكسترا، نقلا عن هيئة الإذاعة الهولندية، اتخذت أمستردام "خطوة مهمة للغاية" بقرارها تقليص عدد الدبلوماسيين الروس من البلاد، وبحسب قوله، فقد تم اتخاذ هذا القرار لأن روسيا "ترسل ضباط استخبارات بصفة دبلوماسيين".

كما قررت هولندا إغلاق التمثيل التجاري الروسي في أمستردام، وأمهلت الدبلوماسيين الروس أسبوعين لمغادرة البلاد.

المصدر: تاس + نوفوستي