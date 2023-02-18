مجموعة السبع تدين إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا عابرا للقارات حلّق فوق اليابان

نددت دول مجموعة السبع، بـ "السلوك غير المسؤول" لكوريا الشمالية بعد إطلاقها صاروخا باليستيا عابرا للقارات، سقط في المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان وفقا لطوكيو.

وقال وزراء خارجية هذه الدول في بيان مشترك: "السلوك غير المسؤول لكوريا الشمالية يستدعي ردا موحدا من المجتمع الدولي، يشمل إجراءات جديدة مهمة يتخذها مجلس الأمن الدولي".

وفي وقت سابق، أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا عابرا للقارات، سقط على ما يبدو في المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان، حسبما أعلنت طوكيو، وذلك قبيل مناورات عسكرية "أميركية - كورية جنوبية" مقررة الأسبوع المقبل في واشنطن.

وكان جيش كوريا الجنوبية أعلن عن إطلاق الصاروخ، مشددا على أن البلاد "على أهبة الاستعداد وتتعاون بشكل وثيق مع الولايات المتحدة وبصدد تعزيز المراقبة واليقظة".

وقال الجنرال الكوري الجنوبي المتقاعد شون ان بوم، إن إطلاق الصاروخ يشكل "تصعيدا إضافيا لجهود كوريا الشمالية في إطار تطوير قدراتها الهجومية البعيدة المدى".

وأضاف أن "رسالة كوريا الشمالية واضحة: نحقّق تقدما ثابتا نحو هدفنا المتمثل في إتقان (صناعة) أسلحة نووية بعيدة المدى".

المصدر: وكالة فرانس برس