ميونيخ .. احتجاجات رافضة لتزويد أوكرانيا بالسلاح أمام مقر انعقاد قمة الأمن العالمي (فيديو)

شهدت مدينة ميونيخ التي تحتضن مؤتمر الأمن العالمي، مظاهرات حاشدة، داعية إلى السلام ورفض إمدادات الأسلحة إلى كييف وإنهاء الصراع في أوكرانيا.

وأفادت صحيفة "Sueddeutsche Zeitung" الألمانية بأن حوالي 20 تجمعا ومظاهرة تم تنظيمها، ويسعى من خلالها المتظاهرون إلى لفت اهتمام المجتمع الدولي إلى ضرورة وقف إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا، من أجل إنهاء الصراع هناك.

وتتخذ سلطات ميونيخ إجراءات أمنية مشددة لتأمين مؤتمر الأمن العالمي، حيث خصصت أكثر 4500 رجل شرطة.

وبدأ مؤتمر ميونخ للأمن أعماله، أمس الجمعة في مدينة ميونيخ الألمانية، بحضور عدد من زعماء العالم وكبار السياسيين والعسكريين من العديد من الدول، ويشكل الصراع في أوكرانيا وإمداد كييف بالأسلحة محور محادثاته.

كما سيتناول المؤتمر قضايا دولية كبيرة أخرى، لا سيما العلاقات بين الغرب والصين، إضافة إلى قضايا مثل إمدادات الطاقة وأسعار المواد الغذائية.

المصدر: وكالات