إثيوبيا تدعو لمنح إفريقيا مقعدا في مجلس الأمن الدولي

دعا رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، متحدثا في افتتاح قمة الاتحاد الإفريقي، إلى منح إفريقيا مقعدا في مجلس الأمن الدولي، وأشار إلى الدور الرائد للقارة في حل القضايا العالمية.

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي في كلمته إن إفريقيا اليوم في طليعة حل القضايا العالمية الأكثر إلحاحا، بما في ذلك حل النزاعات وحماية البيئة والطاقة الخضراء.

وأضاف أن "إفريقيا رائدة على مستوى العالم في مجالات مهمة للبشرية، لذلك حان الوقت للاعتراف بدورها. وأود أن أغتنم هذه الفرصة لإسماع صوتي مرة أخرى، حتى يكون لإفريقيا عضوية دائمة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

كذلك أكد في كلمته على أن الدول الإفريقية تحتاج أيضا إلى أن تكون ممثلة في مجموعة السبع ومجموعة العشرين والهيئات الدولية الأخرى.

وفي وقت سابق، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن دعمه لوجود ممثل عن الدول الإفريقية بين الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي كجزء من إصلاحه.

ومنذ تأسيس الأمم المتحدة في عام 1945، يوجد فقط 5 أعضاء دائمين في مجلس الأمن وهم، روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة.

وتنعقد القمة السادسة والثلاثين القادمة للاتحاد الإفريقي، في أديس أبابا، تحت شعار "تسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية".

ووفقا للخطط التي أعلنها قادة الدول الإفريقية سابقا، بحلول عام 2034، يجب على دولهم إلغاء التعريفات الجمركية داخل حدود القارة تماما وزيادة التجارة الداخلية بنسبة 60%.

كما يطمح المخطط لأن تصبح إفريقيا التي يزيد عدد سكانها عن المليار نسمة من أكبر التكتلات الاقتصادية.

المصدر: نوفوستي