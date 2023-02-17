الرد بالمثل.. بيلاروس تمنع الشاحنات البولندية من العبور بعد إغلاق وارسو معبرا حدوديا معها

قررت السلطات البيلاروسية، منع الشاحنات والجرارات البولندية من دخول أراضيها، بعد إغلاق وارسو معبرا حدوديا معها، ووقع القرار رئيس الوزراء رومان غولوفتشينكو.

وذكر المكتب الصحفي للحكومة البيلاروسية: "سيتم منع الشاحنات والجرارات البولندية من دخول أراضي بيلاروس، وستتم الآن حركة الشاحنات والجرارات المسجلة في جمهورية بولندا لعمليات الشحن أو إعادة النقل، فقط من خلال القسم البيلاروسي- البولندي من الحدود الدولية لجمهورية بيلاروس".

وأوضح المكتب، أنه "تم اتخاذ القرار ردا على قيام الجانب البولندي، ابتداء من 10 فبراير، بإغلاق نقطة تفتيش على الطريق "بوبروفنيكي" (النقطة البيلاروسية المجاورة "بيريستوفيتسا").

وفي وقت سابق، أعلن وزير الداخلية البولندي، ماريوس كامينسكي، تعليق أعمال نقطة التفتيش البولندية "بوبروفنيكي" على الحدود مع بيلاروس، اعتبارا من 10 فبراير، مفسرا قرار بلاده " بدواع أمنية".

المصدر: نوفوستي