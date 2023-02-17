آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأصداؤها في ساعات المساء /17.02.2023/
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تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي تطورات الأحداث والتصريحات في ساعات المساء.
- مؤسس "فاغنر": القوات الروسية تفرض سيطرتها على بلدة باراسكوفيفكا
- وزارة الدفاع الروسية تعلن عن تغيير قادة مناطق عسكرية
- بوتين ولوكاشينكو يبحثان مستقبل التعاون الاقتصادي والعسكري
- الخارجية الروسية تستدعي السفير الإيطالي
- الكرملين يعلق على مبادرة رئيس بيلاروس لعقد لقاء بين بوتين وبايدن في مينسك
- ماكرون: يجب إيجاد القوة والشجاعة لبناء حوار مع روسيا والذي بدونه سيكون السلام في أوروبا مستحيلا
- زيلينسكي: لا بدائل لعضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي وحلف "الناتو"
- الخارجية الروسية تستدعي السفير الهولندي
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- الأمين العام لحلف الناتو: النزاع في أوكرانيا سينتهي على الأرجح على طاولة المفاوضات
- زيلينسكي: لا محرمات فيما يتعلق بإمدادات السلاح لأوكرانيا
- ستولتنبرغ: نراقب عن كثب العلاقات الصينية الروسية
يتبع..