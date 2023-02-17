العثور على جثث 18 مهاجرا داخل شاحنة في بلغاريا

أفادت السلطات البلغارية بالعثور على جثث 18 مهاجرا داخل شاحنة الجمعة على بعد حوالي عشرين كلم من صوفيا.

وقالت وزارة الداخلية: "بحسب المعلومات الأولية، كانت الشاحنة تقل بشكل غير قانوني نحو أربعين مهاجرا يختبئون تحت رزم من الخشب"، في حين ولم تعرف أسباب وفاتهم حتى الآن لكن الفرضية الأولى تستبعد تعرض الشاحنة لحادث.

وأبلغ سكان الشرطة بوجود شاحنة مهجورة قرب قرية لوكورسكو على بعد عشرين كيلومترا من العاصمة صوفيا.

وأوضحت الوزارة أنه يجري البحث عن المهربين الذين فروا بينما تم نقل الجرحى إلى المستشفى.

جدير بالذكر أن بلغاريا التي تعد بوابة لدخول الاتحاد الأوروبي، شهدت ارتفاعا في عدد المهاجرين السريين على أراضيها على الرغم من وجود سياج من الأسلاك الشائكة على طول حدودها الممتدة 234 كيلومترا مع تركيا.

المصدر: "فرانس برس"