رئيس مؤتمر ميونخ للأمن: مجبرون على انفاق الأموال لدعم أوكرانيا

قال رئيس مؤتمر ميونخ للأمن، كريستوف هيوزجن، إن الجانب الروسي يجبر الغرب على إنفاق الأموال لدعم أوكرانيا.

وقال هيوزجن في الكلمة الافتتاحية للمؤتمر: إن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ارغامنا على إنفاق مليارات الدولارات لدعم أوكرانيا وشراء الأسلحة".

وأضاف: "هذه الأموال كان من الممكن إنفاقها بشكل أفضل على صندوق مكافحة آثار الاحتباس الحراري".

وافتتح مؤتمر ميونخ يوم الجمعة، دون مشاركة روسيا للعام الثاني على التوالي، على الرغم من تحذير سياسيين وخبراء من أن الأمن والسعي من أجل تحقيق السلام أمر مستحيل دون مشاركة موسكو.

المصدر: ريا نوفوستي