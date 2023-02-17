تركيا.. رئيس الوزراء الباكستاني يزور ولاية أدي يامان المتضررة من الزلزال

قام رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الجمعة، بزيارة تفقدية إلى ولاية أدي يامان، إحدى الولايات المتضررة من الزلزال المدمر جنوبي تركيا.

وكان في استقبال شريف في مطار أدي يامان، وزير النقل التركي، عادل قره إسماعيل أوغلو، ووزير التجارة، محمد موش.

وقام بزيارة مركز التنسيق التابع لرئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية، بجامعة أدي يامان.

وأكد شريف خلال مؤتمر صحفي عقده في المركز أن: "باكستان لا يمكنها أن تنسى الكرم الرائع الذي أظهرته الحكومة التركية وشعبها تجاهها أوقات الشدة".

وأشار: "ليس لدي شك بأن أخي العزيز أردوغان وحكومته والشعب التركي الشجاع سيعملون بجد لتجاوز هذه الأزمة، رغم أن الدمار الموجود هنا مروع".

وتفقد شريف أعمال فريق البحث والإنقاذ الباكستاني، والتقى الأسر التركية التي أنقذها فريق بلاده.

ووضح أن باكستان وتركيا مثل الأسرة الواحدة، وأنه اتصل بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عقب وقوع الزلزال فورا وعرض عليه المساعدة.

إقرأ المزيد

المصدر: الأناضول