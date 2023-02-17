بذريعة التفوق الجوي.. أعضاء في الكونغرس يناشدون بايدن تزويد كييف بمقاتلات "إف –16"

دعت مجموعة من المشرّعين الأمريكيين، الرئيس الأمريكي جو بايدن، لمباشرة تسليم القاذفات المقاتلة "إف16" إلى أوكرانيا، أو العمل على تسهيل نقل طائرات مماثلة إلى قوات كييف.

وذكرت ذلك صحيفة "بوليتيكو" اليوم الجمعة، ونشرت مقتطفات من رسالة مشرّعي الكونغرس "إن توفير هذه الطائرات أمر ضروري لمساعدة أوكرانيا لحماية مجالها الجوي، وخاصة في ضوء استئناف العمليات الهجومية من قبل روسيا وفي ضوء التكثيف المتوقع للمعارك واسعة النطاق."

كما حصلت الرسالة الموجهة للرئيس الأمريكي على إمضاء 5 من أعضاء مجلس النواب بالكونغرس الأمريكي. علما أن 3 منهم من الديمقراطيين، و2 من الجمهوريين.

يُشار إلى أن هؤلاء المشرعين يعتقدون أن "إف-16" أو الطائرات المماثلة لها ستسمح للجيش الأوكراني، بضرب الصواريخ والطائرات المسيّرة الروسية، فضلا عن توفير غطاء لقوات كييف البرية، والقتال في سبيل التفوق الجوي.

المصدر: تاس