بوتين ولوكاشينكو يبحثان مستقبل التعاون الاقتصادي والعسكري

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو أن الجانبين سيبحثان العديد من قضايا التعاون الاقتصادي والعسكري.

ولف بوتين خلال استقباله لوكاشينكو في موسكو اليوم الجمعة إلى أنه حضر أمس المؤتمر الصحفي للرئيس البيلاروسي، وقال: "أؤكد لكم أن مواقفنا تتطابق حيال العديد من القضايا".

من جهته قال لوكاشينكو أن الاتفاقات مع روسيا في مجال الأمن والدفاع قد نفذت بالكامل في مجال الأمن والدفاع لعام 2022، "كل ما اتفقنا عليه مؤخرا، منذ حوالي ثلاثة أشهر، بشأن الدفاع والأمن، تحقق بنسبة 100٪ العام الماضي. بل وأكثر من ذلك".

كما أكد لوكاشينكو أن برامج الاتحاد (الحلفاء) بين روسيا وبيلاروس تم تنفيذها بحوالي 80٪، منوها في الوقت ذاته بأن الدول الغربية فشلت في حرمان روسيا وبيلاروس من الفرص في مجال تكنولوجيا المعلومات.

ولفت رئيس بيلاروس إلى أن حجم التجارة بين روسيا وبيلاروس في عام 2022 بلغ معدلا غير مسبوق عند 50 مليار دولار.

كما شدد على استعداد بلاده لإنتاج طائرات هجومية إلى جانب الدعم التقني المقدم من قبل روسيا.

المصدر: تاس، نوفوستي