سفيرة أمريكا في أفغانستان تعتذر بسبب تغريدة

اعتذرت دبلوماسية أمريكية بسبب تغريدة قالت فيها إن النساء الأفغانيات بحاجة إلى "حركة" شبيهة بـ "Black Girl Magic" لأنهن ما زلن محرومات حتى من حقوقهن الأساسية تحت قيادة "طالبان".

وقالت القائم بأعمال السفارة الأمريكية في أفغانستان، كارين ديكر، في تغريدة على "تويتر": "في بعض الأحيان يتم تحريف نوايانا الحسنة لأننا لم نستمع بما يكفي أو لا نفهم التجربة الحية للآخرين. جهودي للاحتفال بالأمريكيين من أصول إفريقية هذا الشهر يندرج ضمن هذه الفئة. أعتذر لأي شخص وكل من قد أساءت إليه أو آذيته".

Sometimes our best intentions go awry because we haven’t listened enough or don’t truly understand others’ lived experience. My efforts to celebrate courageous African Americans this month fall in that category. I apologize to any and all who I may have offended or hurt. — Chargé d’Affaires Karen Decker (@USAmbKabul) February 16, 2023

وكانت دير قالت في تغريدة بمناسبة الاحتفال بشهر "تاريخ السود"، حذفت لاحقا: "هل الأفغان على دراية بحركة#BlackGirlMagic والحركة التي ألهمتها؟ هل تحتاج الفتيات الأفغانيات إلى حركة مماثلة؟ وماذا عن النساء الأفغانيات؟".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس إنه لم يتم توضيح الأمر مع وزارة الخارجية وأن "الرسائل في هذا السياق غير مناسبة".

المصدر: "فوكس نيوز"