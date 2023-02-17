الولايات المتحدة تسجل أداء سيئا في تصنيف الانتهاكات

سجلت الولايات المتحدة نتائج سيئة في نظام تصنيف جديد يرسم انتهاكات السلطة من قبل الدول القومية (أي وحدة سياسية حيث الدولة والأمة متطابقتان).

وذكرت صحيفة "الغارديان" أن المؤشر الذي أجرته مجموعة شارك في رئاستها وزير الخارجية البريطاني الأسبق ديفيد ميليباند، كشف أن الولايات المتحدة أتت في المرتبة ​​163، في مؤشر الإفلات من العقاب، مما يعكس سجلا ضعيفا في التمييز وعدم المساواة والوصول إلى الديمقراطية. كما أن صادرات السلاح في البلاد وسجل العنف تمثل عاملا سلبيا أكبر.

وقالت أن الولايات المتحدة تحتل مرتبة أسوأ من هنغاريا وسنغافورة، في الإفلات من العقاب، مبينة أن المملكة المتحدة أتت في المرتبة 147، وقد تأثر أداؤها بسبب حمايتها للملاذات الضريبية الخارجية التي تسهل التجاوزات الضريبية في البلدان الأخرى.

من بين أقوى الدول في النظام الدولي، تقدم ألمانيا واليابان أفضل أداء، مستفيدتين من عدم مشاركتهما المباشرة في أنواع الصراعات. وبشكل عام، تحقق الديمقراطيات الليبرالية ذات الدخل المرتفع أداء جيدا، حيث سجلت فنلندا والدنمارك والسويد والنرويج أفضل التصنيفات في المؤشر.

وقال مؤلفو الدراسة إن مفهوم الإفلات من العقاب هو ممارسة السلطة دون مساءلة، والتي تصبح في أوضح صورها، عندما يتم ارتكاب جرائم بدون عقاب.

المصدر: "الغارديان"