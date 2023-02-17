سيئول تؤكد منع إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع العسكري

دعا وزير الخارجية الكوري الجنوبي بارك جين، إلى منع إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع العسكري.

وخلال مشاركته في القمة الدولية الأولى حول الذكاء الاصطناعي المسؤول في المجال العسكري الذي تستضيفه هولندا بالاشتراك مع كوريا الجنوبية في لاهاي بهولندا، قال بارك إن الذكاء الاصطناعي يتطور بسرعة ويجب أن نستعد ونتصرف قبل فوات الأوان.

ورأى أن "هذا المؤتمر يعتبر خطوة مهمة في التعريف بالمخاطر المحتملة لاستخدام الذكاء الاصطناعي وزيادة الوعي الدولي، ومنع إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع العسكري هو أمر مهم بالنسبة لكوريا الجنوبية التي تواجه تهديدا حقيقيا يتمثل في برنامج أسلحة الدمار الشامل لكوريا الشمالية بما في ذلك التهديدات النووية والصاروخية".

وأعلن أن كوريا الجنوبية ستستضيف القمة الثانية بالتعاون مع هولندا، لافتا إلى أن هذه القمة كانت مناسبة مهمة لرفع انتباه المجتمع الدولي إلى المخاطر المحتملة لاستخدام الذكاء الاصطناعي، وأهمية تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي المسؤول.

المصدر: "يونهاب"