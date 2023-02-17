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زلزال تركيا.. إنقاذ طفل من تحت الأنقاض بعد 260 ساعة

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زلزال تركيا.. إنقاذ طفل من تحت الأنقاض بعد 260 ساعة
إنقاذ طفل من تحت الأنقاض بعد 260 ساعة
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تمكنت فرق الإنقاذ التركية من إخراج طفل من تحت أنقاض منزله، بعد مضي 260 ساعة على وقوع الزلزال جنوب البلاد.

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ونجح فريق الإنقاذ في إخراج الطفل عثمان حلبية (12 عاما) في حي أكينجي بولاية هطاي من تحت ركام منزله. وتم نقله من قبل الطواقم الطبية في المنطقة إلى المستشفى لتلقي العلاج.​​​​​​​​​​​​​​

وفجر 6 فبراير الجاري، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

المصدر: الأناضول

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