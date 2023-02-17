صحيفة: مسؤول رفيع المستوى في البنتاغون يزور تايوان خلال أيام

أفادت مصادر لصحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية بأن مسؤولا أمريكيا رفيع المستوى من وزارة الدفاع سيزور تايوان خلال أيام وسط التوترات بين واشنطن وبكين بشأن حادث المنطاد.

وحسب مصادر مطلعة، من المقرر أن يتوجه مايكل تشيز نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الصين، إلى تايوان، وهو يقوم حاليا بزيارة منغوليا، حيث يجري مناقشات مع المسؤولين العسكريين.

وسيكون تشيز أول مسؤول دفاعي أمريكي رفيع يزور تايوان منذ 2019، حين زارها نائب مساعد وزير الدفاع لشؤون شرق آسيا هاينو كلينك.

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ورفض البنتاغون التعليق على المعلومات عن الزيارة المحتملة، مشيرا إلى أن دعم واشنطن وعلاقاتها الدفاعية مع تايوان "تبقى قائمة أمام الخطر الذي تمثله جمهورية الصين الشعبية حاليا".

وأكد المتحدث باسم البنتاغون مارتين ماينرس أن "التزاماتنا أمام تايوان لا تزال صلبة وتساهم في الحفاظ على السلام والاستقرار على جانبي مضيق تايوان وفي المنطقة".

ويأتي ذلك على خلفية التوترات بين واشنطن وبكين إثر إسقاط واشنطن منطادا صينيا في 4 فبراير الجاري، وتأجيل زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للصين.

المصدر: "فاينانشال تايمز"