الولايات المتحدة تعلن "اعتراضها" أربع طائرات روسية بالقرب من ألاسكا

أعلنت قيادة الدفاع الجوي في أمريكا الشمالية "نوراد"، رصد وتعقب واعتراض، أربع طائرات روسية يوم الأربعاء، في المجال الجوي الدولي بالقرب من ولاية ألاسكا.

ويذكر أن هذا هو ثاني "اعتراض" من نوعه خلال يومين.

وأكدت نوراد، المسؤولة عن الدفاع الجوي للولايات المتحدة وكندا، أن الطائرات الروسية لم تنتهك حدود البلدين، وأن أفعالها لا تعتبر "تهديدية" أو "استفزازية".

ولم تحدد "نوراد" نوع الطائرات الروسية هذه المرة، وفي المرة الأخيرة، كانت هناك قاذفتان استراتيجيتان من طراز Tu-95 ومقاتلات Su-30 المرافقة لهما.

وقال الجيش الأمريكي، إن تصرفات الطيران الروسي لا علاقة لها بالطائرة المجهولة التي أسقطت فوق الولايات المتحدة وكندا في الأسبوعين الماضيين.

المصدر: نوفوستي