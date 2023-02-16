تركيا.. انتشال طفل عمره 12 عاما على قيد الحياة بعد 11 يوما من تحت أنقاض الزلزال

انتشل رجال الإنقاذ، يوم الجمعة، طفلا حيا يبلغ من العمر 12 عاما من تحت الأنقاض في جنوب شرق تركيا في اليوم الحادي عشر بعد الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا.

ومن المعروف أنه وقعت زلازل بقوة 7.7 و 7.6 درجة يوم 6 فبراير بفاصل 9 ساعات في مقاطعة كهرمان مرعش في جنوب شرق تركيا.

كما شعر السكان أيضا بالهزات، التي أعقبتها مئات الهزات الارتدادية، وفي البلدان المجاورة، والتي كانت سوريا الأكثر تضررا منها.

أما في تركيا، فتم تسجيل أكثر من 38 ألف قتيل، وأصيب أكثر من 105 آلاف شخص حتى الآن.

المصدر: تاس