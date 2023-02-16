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إخراج سيدة تركية حية قضت 257 ساعة تحت الأنقاض

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إخراج سيدة تركية حية قضت 257 ساعة تحت الأنقاض
Globallookpress
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انتشلت فرق الإغاثة امرأة تركية على قيد الحياة من تحت الأنقاض في ولاية كهرمان مرعش وذلك بعد مضي 257 ساعة (11 يوما) على كارثة الزلزال.

وأنقذت الفرق نسليهان قليج 42 عاما وهي على قيد الحياة من تحت أنقاض مبنى منهار في مجمع "أبرار" السكني، وعلى الفور تم تسليمها إلى طواقم الإسعاف كي يتم نقلها إلى المستشفى من أجل تلقّي العلاج.

يذكر أنه في 6 فبراير الجاري، ضرب زلزال مزدوج جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات، والثاني 7.6 درجات، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

المصدر: الأناضول

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