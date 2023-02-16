قاض أمريكي ينشر مقتطفات من تقرير عن التحقيق بشأن انتخابات 2020

نشر قاض أمريكي اليوم الخميس مقتطفات من تقرير لهيئة محلفين كبرى خاصة تحقق في تدخل الرئيس السابق دونالد ترامب المحتمل في انتخابات العام 2020.

وقضى مدّعون في جورجيا عامين يدرسون إن كان ترامب وشخصيات متحالفة معه ارتكبوا جرائم في مسعى لقلب النتائج بعد هزيمته في الولاية الجنوبية لصالح الرئيس الحالي جو بايدن بفارق لم يتجاوز 12 ألف صوت.

وأوضح المحلفون أن "معظم أعضاء هيئة المحلفين الكبرى يعتقدون بأن شاهدا أو أكثر نكثوا باليمين أدلوا بشهاداتهم أمامها".

وذكروا أنهم لم يعثروا على أي أدلة تثبت صحة اتهامات ترامب بحدوث تزوير واسع النطاق في الانتخابات، متابعين: "توصي هيئة المحلفين بأن تسعى النائبة العامة لتوجيه اتهامات مناسبة بشأن جرائم من هذا النوع حيث تكون الأدلة مقنعة".

واستمعت هيئة المحلّفين المكونة من 23 عضوا والتي لا يمكنها توجيه اتهامات، إلى شهادات بعض أقرب حلفاء ترامب، بمن فيهم رابع كبير موظفيه مارك ميدوز ومحاميه السابق رودي جولياني والسناتور الجمهوري عن جنوب كارولاينا ليندسي غراهام.

ويوم الاثنين الماضي، أمر قاضي المحكمة العليا في مقاطعة فلتن روبرت ماكبرني بنشر مقدمة وخاتمة التقرير علنا مع الفقرة التي تفيد عن حنث محتمل باليمين، في حين ما زالت توصياتها الكاملة المرتبطة بتوجيه الاتهامات، بما في ذلك هويات الأشخاص المستهدفين، سرية في الوقت الحالي نظرا إلى احتمال أن يكون بعض المستهدفين لم يحظوا بفرصة بعد للمثول أثناء إجراءات هيئة المحلفين الكبرى.

وستصدر النائبة العامة الديمقراطية فاني ويليس قرار الاتهام النهائي بعد عرض خلاصات الهيئة على أحد أعضاء هيئة المحلفين الجنائيين الكبرى التي تنعقد بشكل دوري في مقاطعة فلتن، وهي عملية قد تكون بدأت بالفعل.

المصدر: "فرانس برس"