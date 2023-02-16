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نولاند: الولايات المتحدة ودول G7 ستحظر توريدات التقنيات لروسيا

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نولاند: الولايات المتحدة ودول G7 ستحظر توريدات التقنيات لروسيا
Globallookpress Ruslan Kaniuka
نائبة وزير الخارجية الأمريكي فيكتوريا نولاند
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أعلنت نائبة وزير الخارجية الأمريكي فيكتوريا نولاند أن الولايات المتحدة وشركاءها في مجموعة السبعة ستفرض عقوبات على توريدات التقنيات لروسيا هذا الشهر.

وقالت نولاند خلال مؤتمر صحفي لها، يوم الخميس، تعليقا على إمكانية توسيع العقوبات ضد روسيا: "أعتقد أنه في 24 فبراير تقريبا سترون حزمة كبيرة جديدة من العقوبات من جانب الولايات المتحدة ومن جانب شركائنا في مجموعة السبعة".

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وأضافت أن "العقوبات سيتم تعزيزها وتوسيعها في بعض المجالات، التي كنا ناشطين فيها في وقت سابق، وخصوصا في ما يتعلق بالحد من توريدات التقنيات للصناعة الدفاعية الروسية، وكذلك المعدات العالية التكنولوجيا".

وأكدت أن القيود ستطال الجهات التي تساعد السلطات الروسية في ما يخص العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والتحايل على العقوبات المفروضة سابقا.

المصدر: تاس

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