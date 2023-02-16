الداخلية المولدافية تعلن عن اكتشاف شظايا صاروخ في شمال البلاد

قالت وزارة الداخلية المولدافية إن حرس الحدود عثر، اليوم الخميس، على شظايا صاروخ بالقرب من منطقة بريتشاني بشمال البلاد، دون تحديد تبعيته.

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وجاء في بيان صدر عن الوزارة ونشر في صفحتها على "تلغرام": عثرت دورية شرطة الحدود بالقرب من التجمع السكني لارغا (منطقة بريتشاني) على شظايا صاروخ ظهرت هناك نتيجة للضربات الجوية الروسية على أوكرانيا".

وتابع البيان أن شرطة الحدود نفذت خطة طارئة وزادت عدد دوريات الشرطة في المناطق الحدودية مع أوكرانيا للإشراف على المجال الجوي والخط الأخضر بين البلدين.

وذكر أن هذا هو الحادث الرابع لسقوط شظايا صواريخ في أراضي مولدوفا.

المصدر: نوفوستي