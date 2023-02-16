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المركز الوطني للزلازل في تركيا: هزة ارتدادية بقدر 4.5 درجة جنوب غرب أنطاكية

زلزال بقوة 5,3 درجة على مقياس ريختر في كرواتيا

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زلزال بقوة 5,3 درجة على مقياس ريختر في كرواتيا
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أفاد مركز رصد الزلازل لأوروبا والبحر المتوسط بوقوع زلزال بقوة 5,3 درجة على مقياس ريختر في كرواتيا.

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وجاء في بيان صدر عن المركز أنه تم تسجيل الزلزال في الساعة 9:47 صباح اليوم الخميس بتوقيت غرينيتش.

وأضاف البيان أن مركز الهزات الأرضية يقع على عمق 10 كيلومترات وعلى بعد 36 كيلومترا جنوب شرقي مدينة رييكا التي يقطنها 141 ألف شخص.

كما أعلن المركز عن وقوع 3 هزات ارتدادية تراوحت قوتها بين 1,6 و2,0 درجة.

ولا توجد هناك أي معلومات حول وقوع إصابات أو أضرار جراء الزلزال.

المصدر: نوفوستي

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