محافظ أنطاليا: المحافظة استوعبت أكثر من 72 ألف متضرر من الزلزال

صرح محافظ أنطاليا التركية أرسين يازيجي بأن منطقته استقبلت أكثر من 72 ألف متضرر من الزلزال في جنوب شرق البلاد، مضيفا أن هذه الإحصائيات لا تشمل أولئك الذين خرجوا بشكل فردي.

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وأضاف أنه أجرى 3 لقاءات مع أصحاب الفنادق المحلية، مشيرا إلى أن هذه الفنادق وحدها خصصت حوالي 60 ألف سرير.

وتابع: "يوجد لدينا أكثر من 4300 سرير في بيوت الضيافة ونحو 7600 سرير في مساكن الطلاب. وإجماليا تستضيف الفنادق وبيوت الضيافة ومساكن الطلاب عندنا حوالي 72 ألف متضرر جراء الزلزال، وذلك دون الأخذ بعين الاعتبار من وصل إلى المحافظة بمفرده وعلى متن سيارات أقربائهم".

وأكد في الوقت ذاته أنه بدأت حاليا عملية نقل القادمين من المناطق المنكوبة إلى محافظات تركية أخرى. وأفاد بأن أكثر من 400 حافلة ركاب قامت بنقل المتضررين إلى محافظات قونيا وبوردور وإسبرطة وغيرها.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء الماضي، إنه تم إجلاء 2,2 مليون شخص من المناطق التركية المنكوبة جراء الزلزال القوي الذي ضرب تركيا في 6 فبراير الجاري. وأضاف أن السلطات قدمت مساكن مؤقتة لـ 1,6 مليون شخص.

المصدر: نوفوستي