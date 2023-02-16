 
مباشر
عاجل
المركز الوطني للزلازل في تركيا: هزة ارتدادية بقدر 4.5 درجة جنوب غرب أنطاكية

محافظ أنطاليا: المحافظة استوعبت أكثر من 72 ألف متضرر من الزلزال

أخبار العالم

محافظ أنطاليا: المحافظة استوعبت أكثر من 72 ألف متضرر من الزلزال
Gettyimages.ru
محافظة أنطاليا، تركيا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/urno

صرح محافظ أنطاليا التركية أرسين يازيجي بأن منطقته استقبلت أكثر من 72 ألف متضرر من الزلزال في جنوب شرق البلاد، مضيفا أن هذه الإحصائيات لا تشمل أولئك الذين خرجوا بشكل فردي.

إقرأ المزيد
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تركيا وسوريا إلى نحو 41 ألف وفاة
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تركيا وسوريا إلى نحو 41 ألف وفاة

وأضاف أنه أجرى 3 لقاءات مع أصحاب الفنادق المحلية، مشيرا إلى أن هذه الفنادق وحدها خصصت حوالي 60 ألف سرير.

وتابع: "يوجد لدينا أكثر من 4300 سرير في بيوت الضيافة ونحو 7600 سرير في مساكن الطلاب. وإجماليا تستضيف الفنادق وبيوت الضيافة ومساكن الطلاب عندنا حوالي 72 ألف متضرر جراء الزلزال، وذلك دون الأخذ بعين الاعتبار من وصل إلى المحافظة بمفرده وعلى متن سيارات أقربائهم".

وأكد في الوقت ذاته أنه بدأت حاليا عملية نقل القادمين من المناطق المنكوبة إلى محافظات تركية أخرى. وأفاد بأن أكثر من 400 حافلة ركاب قامت بنقل المتضررين إلى محافظات قونيا وبوردور وإسبرطة وغيرها.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء الماضي، إنه تم إجلاء 2,2 مليون شخص من المناطق التركية المنكوبة جراء الزلزال القوي الذي ضرب تركيا في 6 فبراير الجاري. وأضاف أن السلطات قدمت مساكن مؤقتة لـ 1,6 مليون شخص.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا