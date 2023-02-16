بوتين ولوكاشينكو يجتمعان غدا الجمعة بضواحي موسكو

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيلتقي غدا الجمعة بالرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، في نوفو أوغاريوفو بضواحي موسكو.

وقال بيسكوف ردا على سؤال عما إذا كان من المؤكد أن يجتمع الرئيسان غدا الجمعة: "بالنسبة للتحضير للقاء غدا بين الرئيسين، بوتين ولوكاشينكو، نعم، يمكنني أن أؤكد أن مثل هذا الاجتماع يتم التحضير له".

وأوضح بيسكوف أيضا أن الاجتماع سيعقد في نوفو أوغاريوفو.

وأجرى الرئيس الروسي ونظيره البيلاروسي، محادثة هاتفية بداية الشهر الجاري، اتفقا خلالها على تحديد موعد للاجتماع في المستقبل القريب.

المصدر: نوفوستي