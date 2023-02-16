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بن غفير يطلب من ابنة إسحاق رابين الاعتذار عما فعله والدها (فيديو)

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نشرت وسائل إعلامية إسرائيلية فيديو قديما لوزير الأمن القومي حاليا ايتمار بن غفير، يطالب فيه ابنة رئيس الوزراء الراحل إسحاق رابين، بالاعتذار عن توقيع السلام مع الفلسطينيين.

وقالت ابنة رابين في الفيديو: "ما حدث لوالدي هو جريمة"، فرد بن غفير قائلا: "الجريمة هي ما فعله والدك بإعطاء الفلسطينيين اتفاقية وسلاحا وما تفعله هذه الحكومة. يجب عليك أن تحاسبي نفسك".

وبعد دقائق من الجدال تخرج ابنة رابين عن طورها وتقول له: "أبي مات وأنت تطلب مني أن أقوم بمحاسبة نفسي.. أنت إنسان وقح".

المصدر: RT

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