زلزال وبركان يهزان هاوي (فيديو)

ضربت هزة أرضية بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر الساحل الجنوبي الشرقي لجزيرة هاواي، في أعقاب تدفق الحمم من فوهة بركان "كيلاويا".

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال وقع عند الساعة 9:27 مساء يوم الثلاثاء، وكان مركزه حوالي 7.5 ميلا جنوب شرق باهالا و47 ميلا جنوب غرب هيلو على عمق حوالي 20 ميلا.

1/ #Hawaii#Volcano



The Kilauea volcano has woken up again in Hawaii.



A series of earthquakes were recorded in the southern part of the island, the record of which was a magnitude of 4.8 pic.twitter.com/fWihZ5EdZa — David Kime (@CyberRealms1) February 15, 2023

وقال مركز التحذير من أمواج تسونامي في المحيط الهادئ إنه لا يتوقع حدوث تسونامي.

وأتت الهزة الأرضية بعد ثوران بركان "كيلاويا" الذي استمرت الحمم البركانية بالتدفق منه خلال الساعات الـ48 الماضية.

وعلى الأثر أكد مرصد البراكين في هاواي أن الهزة الأرضية لم يكن لها تأثير واضح على بركاني "ماونا لوا" أو "كيلاويا".

Kilauea, one of the world's most active volcanoes in the Hawaiian archipelago, has re-emerged. Shocking images have been released. pic.twitter.com/WljQySutu8 — ArtForArt (@Opendoorian) February 15, 2023

المصدر: Hawaii News Now