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قتلى جراء تحطم مروحية عسكرية على طريع سريع بين السيارات في الولايات المتحدة (فيديو)

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قتلى جراء تحطم مروحية عسكرية على طريع سريع بين السيارات في الولايات المتحدة (فيديو)
Gettyimages.ru
مروحية عسكرية من طراز "UH-60 Black Hawk"
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قتل 6 أشخاص جراء حادث تحطم مروحية عسكرية من طراز "UH-60 Black Hawk" خلال قيامها برحلة في مدينة هنتسفيل الواقعة في ولاية ألاباما الأمريكية.

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وقالت مصادر محلية إن الحادث وقع في الساعة 15:00 تقريبا مساء أمس الأربعاء، مضيفة أن المروحية التي كانت تحمل 6 أشخاص، سقطت على طريق سريع بالقرب من مدينة هاتنسفيل.

وتابعت أن السيارات الموجودة على الطريق السريع لم تتضرر.

المصدر: إنترفاكس

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