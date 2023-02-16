فرنسا والصين تعربان عن تمسّكهما بالسلام في أوكرانيا

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ومدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وانغ يي، عن "تطابق موقف البلدين المتمسك بالسلام" في أوكرانيا.

وقالت الرئاسة الفرنسية في بيانها إن ماكرون بحث مع وانغ الأربعاء خلال اجتماع في باريس "الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا وتداعياتها على الدول الأكثر هشاشة، لاسيما في ما يتعلق بالأمن الغذائي والقدرة على التمويل".

وأشار الرئيس الفرنسي إلى "تداعيات هذا النزاع على السلم والأمن الدوليين"، مجددا التأكيد على "دعم بلاده لدولة تتعرض للاعتداء".

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وأكد الإليزيه أن ماكرون ووانغ "أعربا عن نفس الهدف المتمثل في المساهمة في إحلال السلام وفقا للقانون الدولي"، من دون تحديد طبيعة مساهمة كل بلد في ذلك.

وبعد فرنسا، يواصل وانغ جولته التي تشمل خصوصاً المشاركة في مؤتمر ميونيخ للأمن الذي يعقد من الجمعة إلى الأحد، على أن يزور لاحقا موسكو.

وتحدث الرئيس الفرنسي أيضا عن التعاون مع الصين في مواجهة "التحديات العالمية"، مثل أزمة المناخ.

والتقى وانغ وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا التي دعت "الصين إلى دعم الجهود المبذولة لإقناع إيران بوضع حد لتصعيدها، مما قد يؤدي إلى حدوث أزمة انتشار (نووي) كبيرة من شأنها أن تكون لها عواقب سلبية للغاية على الاستقرار الإقليمي والدولي".

المصدر: ا ف ب