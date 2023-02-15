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تحطم مروحية عسكرية أمريكية ومقتل طاقمها (فيديو)

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تحطم مروحية عسكرية أمريكية ومقتل طاقمها (فيديو)
Globallookpress Allison Lotz
مروحية من طراز AH-1Z Viper - صورة أرشيفية
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أفادت قناة BNO News التلفزيونية، نقلا عن السلطات وشهود عيان بتحطم مروحية عسكرية في ولاية ألاباما الأمريكية، بالقرب من مدينة هنتسفيل.

وقالت القناة إن الحادث وقع في حوالي الساعة 15.00 بالتوقيت المحلي، وتحطمت الطائرة على طريق سريع بمدينة هارفست دون أن تلحق الأذى بالسيارات.

وبعد اصطدام الطائرة بالأرض اندلعت فيها النيران. ونشر شهود عيان مشاهد تظهر دخان أسود كثيف يتصاعد من موقع التحطم.

ووفقا للأنباء الواردة فقد تم إخماد الحريق بسرعة.

وأكد الخدمات الطبية في المدينة عدم وجود ناجين، ولم يتم بعد تحديد عدد الأشخاص الذين كانوا على متنها.

وأكدت هيئات الطيران الأمريكية للقناة التلفزيونية أنها مروحية عسكرية.

وقال البنتاغون، ردا على طلب من وكالة "نوفوستي"، إنهم لا يستطيعون الإدلاء ببيان في هذا الصدد.

المصدر: نوفوستي

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