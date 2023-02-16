مستشار سابق للبنتاغون يسخر من تعويل البنتاغون على شنّ قوات كييف هجوما مضادا في الربيع

سخر مستشار البنتاغون السابق، دوغلاس ماكغريغور عبر Judging Freedom على "يوتيوب" من تعويل البنتاغون على قوات كييف في شن هجوم مضاد الربيع المقبل، واستعادة الأراضي التي انضمت لروسيا.

وقال ماكغريغور إن الناتو ليس لديه ذخيرة تكفي لأوكرانيا وببساطة ليس لدينا ذخيرة نرسلها، وبالفعل وصلنا إلى الحد الأقصى ومخزوناتنا تنفد بسرعة.

وأشار ماكغريغور إلى أن الدول الغربية تعاني أيضا من نقص في القدرات لإعادة إنتاج العدد المطلوب من الأسلحة، لذلك من غير المرجح أن يتمكن الناتو من تزويد كييف بمزيد من المعدات.

وأشار أوستن، في وقت سابق إلى أن الدول الغربية ستواصل إمداد كييف بالسلاح لدعمها بشن هجوم مضاد في الربيع المقبل.

وأضاف خلال اجتماع ما يسمى مجموعة الاتصال لدعم أوكرانيا بالسلاح، عقد في بروكسل، أن دول الغرب قدمت أسلحة لنظام كييف بنحو خمسين مليار دولار خلال عام واحد.

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المصدر: نوفوستي