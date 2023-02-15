40 وزيرا ومسؤولا.. اجتماع للوكالة الدولية للطاقة لبحث مواجهة أزمة الغاز

أعلنت وكالة الطاقة الدولية تنظيم اجتماع عبر الفيديو حضره 40 وزيرا ومسؤولا، بحثوا خلاله سبل ملء مخزونات أوروبا من الغاز للفترة المقبلة، والحد من تأثير أزمة الوقود على العالم.

ويأتي ذلك فيما أشار تقرير صادر عن منتدى الدول المصدّرة للغاز الأربعاء إلى أن استهلاك الغاز انخفض بشكل كبير في يناير بعدة مناطق في العالم، خصوصا في الاتحاد الأوروبي (-19%) وفي المملكة المتحدة (-16%).

واستعرض المؤتمر الذي نظم عبر الفيديو ويعد أول اجتماع خاص بشأن الغاز تعقده وكالة الطاقة الدولية في التاريخ الحديث، التدابير التي يمكن أن تحد من آثار هذه الأزمة والتي يمكن أن تدعم البلدان المتضررة، حسبما أوضحت وكالة الطاقة الدولية في بيان.

وتشكل الدول الممثلة حوالي نصف الطلب العالمي على الغاز، من أستراليا إلى المجر وفرنسا واليابان وبريطانيا.

ورحب كل المشاركين بالإجراءات المتخذة لتعزيز أمن الطاقة، مثل استخدام مصادر الطاقة المتجددة وغيرها من التدابير.

غير أن أزمة الغاز لم تنته بعد، فقد أشارت الوكالة إلى أن الإجراءات قصيرة الأجل، مثل زيادة إمدادات الغاز الطبيعي المسال، خففت من توترات الإمداد، لكن سلسلة من العوامل تشير إلى أن عدم اليقين سيمتد طوال العام 2023، معتبرة أن "شتاء 2023 - 2024 من المحتمل أن يكون الاختبار الحقيقي".

وقالت وزيرة الطاقة الأمريكية جنيفر غرانهولم، التي شاركت في ترؤس الاجتماع "كان المجتمع الدولي قادرا على الاستجابة بسرعة.. لدينا فرصة لإعداد خيارات ربطا باستجابة منسقة".

المصدر: أ ف ب