اعتقال 15 شخصا طالبوا "بإطلاق النار" على السوريين والأفغان في هاتاي ومرعش

اعتقلت الداخلية التركية 15 شخصا من رابطة مشجعي نادي "بشكتاش" التركي ردّدوا عبارات عنصرية ضد السوريين والأفغان، ظهرت في مقطع فيديو واسع الانتشار في منطقة الزلزال.

وأعلنت ذلك مصادر إعلام تركية، بعد أن تداول مغردون مقطع فيديو لشبان أتراك في مدينة كهرمان مرعش التركية، مركز الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا والشمال السوري الاثنين 6 فبراير، وهم يطلقون شعارات تحريضية على اللاجئين السوريين وغيرهم في تركيا.

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وأظهر المقطع مجموعة من مشجعي نادي بشكتاش التركي المحلي (إسطنبول)، وهم يردّدون وسط أجواء احتفالية: "لنطلق النار على السوريين في هاتاي، لنطلق النار على الأفغانيين في مرعش".

الجدير بالذكر أن الهتافات التي أطلقها الشبان الأتراك لم تكن اعتباطية، حيث نشرت حسابات إخبارية تركية مقطع فيديو يظهر لقاء رئيس "حزب النصر" التركي المعارض أوميت أوزداغ، بمشجعي النادي في كهرمان مرعش.

وذكر حساب " 23 DERECE" الإخباري التركي، أن مجموعة الشباب التي أطلقت الهتافات العنصرية كانت قد قابلت السياسي أوميت أوزداغ من قبل في منطقة الزلزال.

يُشار إلى أن السياسي أوزداغ استغل الزلزال للتحريض على اللاجئين السوريين، حتى أعلنت السلطات التركية عن البدء بالتحقيق معه عقب ادعاءات باستغلال الزلزال من أجل السرقة بحق ناشط تركي، وترويج اتهامات للسوريين.

المصدر: تركيا بالعربي