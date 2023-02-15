 
مباشر

عضو مجلس محلي في إيطاليا يؤيد موقف برلسكوني تجاه أوكرانيا

أخبار العالم

عضو مجلس محلي في إيطاليا يؤيد موقف برلسكوني تجاه أوكرانيا
Legion-Media Matteo Gribaudi
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/urhg

أعرب عضو مجلس مقاطعة فينيتو الإيطالية ستيفانو فالديغامبيري عن تأييده لموقف رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني، تجاه النزاع في أوكرانيا ورئيسها فلاديمير زيلينسكي.

وقال فالديغامبيري لوكالة "نوفوستي" الروسية إن "برلسكوني أعلن عما يفكره معظم الإيطاليين عن زيلينسكي. وحسب استطلاعات الرأي، فإن الإيطاليين ضد الحرب وتوريدات الأسلحة".

إقرأ المزيد
برلسكوني: كنت ولا أزال أقف إلى جانب الشعب الأوكراني
برلسكوني: كنت ولا أزال أقف إلى جانب الشعب الأوكراني

وأضاف السياسي: "اليوم سمعت من الكثير من الناس أنهم يؤيدون تصريحاته".

وكان برلسكوني قد انتقد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قائلا إنه كان عليه "وقف الهجمات على جمهوريتي دونباس لمنع وقوع النزاع". واقترح تقديم خطة مساعدات واسعة النطاق لأوكرانيا، على غرار "خطة مارشال"، مقابل وقف إطلاق النار.

المصدر: نوفوستي

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا