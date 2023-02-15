عضو مجلس محلي في إيطاليا يؤيد موقف برلسكوني تجاه أوكرانيا

أعرب عضو مجلس مقاطعة فينيتو الإيطالية ستيفانو فالديغامبيري عن تأييده لموقف رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني، تجاه النزاع في أوكرانيا ورئيسها فلاديمير زيلينسكي.

وقال فالديغامبيري لوكالة "نوفوستي" الروسية إن "برلسكوني أعلن عما يفكره معظم الإيطاليين عن زيلينسكي. وحسب استطلاعات الرأي، فإن الإيطاليين ضد الحرب وتوريدات الأسلحة".

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وأضاف السياسي: "اليوم سمعت من الكثير من الناس أنهم يؤيدون تصريحاته".

وكان برلسكوني قد انتقد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قائلا إنه كان عليه "وقف الهجمات على جمهوريتي دونباس لمنع وقوع النزاع". واقترح تقديم خطة مساعدات واسعة النطاق لأوكرانيا، على غرار "خطة مارشال"، مقابل وقف إطلاق النار.

المصدر: نوفوستي