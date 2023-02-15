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مطالبات في مجلس الشيوخ الأمريكي بتصنيف "فاغنر" منظمة إرهابية

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مطالبات في مجلس الشيوخ الأمريكي بتصنيف
Sputnik
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طالب عضوا مجلس الشيوخ الأمريكي روجر ويكرز، وبن كاردان، بتصنيف شركة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة "منظمة إرهابية".

وقال ويكرز وكاردان في بيان مشترك إنهما دعيا إلى إعادة العمل بقانون محاسبة المرتزقة الروس، وهو مشروع قانون يتم توجيهه إلى وزير الخارجية الأمريكي لتصنيف مجموعة "فاغنر" التي تتخذ من روسيا مقرا لها منظمة "إرهابية أجنبية".

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وانضم إليهم 6 زملاء آخرين.

وقال السيناتور ليندسي غراهام: "مجموعة فاغنر ليست مجرد مجموعة مرتزقة خاصة، إنها امتداد للجيش الروسي وجهاز الأمن. مشروعنا سيعيد تصنيفهم كمنظمة إرهابية أجنبية ويسمح بفرض الضغط الكامل للعقوبات الأمريكية".

المصدر: نوفوستي

 

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