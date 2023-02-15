جماعة Killnet للهاكرز تتبنّى تعطيل أنظمة شركة "لوفتهانزا"

أعلنت جماعة Killnet للهاكرز، التي يعتقد أنها تمارس نشاطها من روسيا، مسؤوليتها عن تعطيل الأنظمة الإلكترونية لشركة "لوفتهانزا" الألمانية للخطوط الجوية.

وقال قائد الجماعة في حديث لصحيفة "غازيتا.رو" الروسية، إن جماعته عطلت الشبكة الالكترونية التابعة للشركة بواسطة إرسال 3 ملايين طلب لمعالجة البيانات في الثانية.

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وأضاف: "نعلم الآن كيف يمكن إيقاف عمل أي مطار في العالم"، مشيرا إلى أن الهجوم كان ردا على قرار المستشار الألماني أولاف شولتز تزويد أوكرانيا بدبابات "ليوبارد".

وكانت شركة "لوفتهانزا" الألمانية قد أعلن عن مشاكل في النظام الالكتروني لتسجيل الركاب، مما أسفر عن تأخر رحلات الشركة في مختلف أنحاء العالم، يوم الأربعاء. وقالت الشركة أن العطل ناجم عن تضرر الكابلات.

المصدر: نوفوستي