تظاهر آلاف سائقي الأجرة في مدريد احتجاجا على سياسة الحكومة الإقليمية.. فيديو
Globallookpress Juan Barbosa
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أعلنت المنصة النقابية لشركة النقل البلدية في مدريد أن الآلاف من سائقي سيارات الأجرة أغلقوا ساحة قشتالة وسط العاصمة، في إطار الاحتجاج على سياسات الحكومة الإقليمية.
وقال المنصة على تويتر إن "الآلاف من سائقي سيارات الأجرة أعادوا احتلال قشتالة في مدريد. معركة سائقي سيارات الأجرة هي معركة من أجل الخدمات العامة وضد الاستغلال في العمل وجودة الخدمة".
Ahora mismo en #Madrid manifestación de #Taxis contra el reglamento abusivo de #Ayuso que beneficia al sector privado. Mi apoyo para vosotros. Hoy simbólicamente me han montado en uno de vuestros coches y os acompaño.💪#Taxi#TaxiDeMadrid#TaxiEnLucha 🚖 pic.twitter.com/g0RMXHo8Ub— Laura (@Rodraedo) February 15, 2023
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